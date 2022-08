Pinamonti, l’addio slitta: Atalanta o Sassuolo? L’Inter preme per un motivo preciso

Non ci sono grandi novità sul futuro di Andrea Pinamonti."Doveva essere la settimana di Pinamonti, ma l’addio slitterà probabilmente alla prossima. Il giocatore ha detto sì a Gasperini da settimane, che però non ha mai raggiunto un accordo con l’Inter", spiega infatti La Gazzetta dello Sport, evidenziando la distanza tra la richiesta dell'Inter (20 mln) e l'offerta orobica (15 mln) e anche sulla formula. Il Sassuolo resta sullo sfondo ma i neroverdi potrebbero accelerare dopo la cessione di Raspadori. "L’Inter preme: dall’incasso di Pinamonti dipende anche la disponibilità economica per l’ultimo colpo in difesa", la chiosa del quotidiano.