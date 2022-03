Pinamonti, cassa o scambio per Frattesi-Scamacca. Piace anche al Torino

Il calciatore, in prestito all'Empoli, a fine stagione - secondo calciomercato.com - potrebbe essere inserito in uno scambio per Scamacca e Frattesi

Eva A. Provenzano

Ha un contratto fino al 2024 e un ingaggio da due mln all'anno. Pinamonti sta giocando nell'Empoli in prestito. Secondo calciomercato.com l'Inter avrebbe intenzione di fare cassa con lui sul mercato o potrebbe finire in mezzo ad uno scambio per arrivare a Frattesi e Scamacca. Ma il Sassuolo ha già in mente Luca Moro del Catania e Lucca del Pisa. L'attaccante di proprietà nerazzurra piace al Torino e potrebbe essere un'alternativa per il futuro dell'attaccante.

(Fonte: calciomercato.com)