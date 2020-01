FCIN1908 – Pinamonti a Nicola non dispiace. Ma si lavora per dargli continuità. L’Inter…

Sono giorni intensi di calciomercato e l’Inter sta lavorando sia sulle cessioni che sugli acquisti. Ieri però ha trovato modo di incontrare anche Mino Raiola, come FCINTER1908 ha documentato in queste immagini. Il noto agente assiste Andrea Pinamonti. Il giocatore è in prestito al Genoa con obbligo di riscatto al primo febbraio e il club nerazzurro, per ovviare agli obblighi del Fair Play Finanziario, ha messo la cifra della cessione a bilancio. I rossoblù devono acquistare quindi l’attaccante nei prossimi giorni.

In questo ultimo periodo il giovane ha giocato poco anche a causa di un problema fisico. Al nuovo allenatore, Davide Nicola, non dispiace, ma il club nerazzurro vorrebbe si garantisse al ragazzo più continuità e per questo si stanno valutando altre piste. Si è parlato di un interesse da parte di Parma e Torino, ma ci sono più concretamente Cagliari e Spal sul calciatore che aspetta di conoscere il proprio destino.

