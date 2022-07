Pinamonti, Salernitana in stand-by: cosa c’è dietro. Inter aspetta il tesoretto

Il futuro di Andrea Pinamonti . La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’attaccante classe 1999, in uscita dall’Inter dopo la scorsa stagione all’Empoli (in prestito). Ecco le novità sul centravanti, per cui i nerazzurri hanno già accettato un'offerta della Salernitana nelle score ore.

“L'Inter punta a 20 milioni di euro, ma la richiesta economica deve incrociarsi con l'offerta dell'acquirente e con il gradimento del calciatore, che si sente pronto a un salto di qualità rispetto alla lotta salvezza. È per questo motivo che l'opzione Salernitana - accettata dai nerazzurri - resta in stand-by. I nomi di Atalanta, Monza e Sassuolo attirano di più il giocatore che preferisce quindi attendere, ma in ogni caso i soldi incassati per la punta coprirebbero le spese per i vari acquisti finalizzati fino a questo momento (riscatti esclusi). Ci sono pochi dubbi sulla buona riuscita della cessione di Pinamonti: è questione di tempo, poi la notifica sull'app di home banking arriverà”, si legge.