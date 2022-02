Era Pinamonti la prima scelta di Sarri per la Lazio a gennaio: il retroscena

Maurizio Sarri voleva Andrea Pinamonti: il retroscena sul mercato di gennaio

Maurizio Sarri voleva Andrea Pinamonti. Lo ha fortemente chiesto a gennaio alla Lazio, ma alla fine non è arrivato. Ne ha parlato così Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “La punta che voleva Sarri a gennaio era Pinamonti, ora all’Empoli, via Inter. C’è stata davvero tensione tra l’allenatore e la Lazio nel mercato invernale per il mercato”, le sue parole sul giocatore di proprietà dell’Inter.