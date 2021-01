Tante richieste per Pinamonti, TS: “Se dovesse partire, l’Inter ha già in mente il sostituto”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mercato dell’Inter potrebbe non essere ancora chiuso. A poco più di un giorno dalla fine del mercato, al di là della questione Sanchez-Dzeko, resta in bilico Pinamonti. “L’attaccante ha avuto molte richieste, ma finora è stato trattenuto: fra oggi e domani potrebbero fare un tentativo in extremis squadre alla ricerca di una punta (in settimana si era interessato il Bologna). Nel caso, occhio alla carta low-cost Eder, in uscita dallo Jiangsu”, spiega infatti il quotidiano torinese che aggiunge come ormai i rinnovi di Lautaro e Bastoni siano definiti ma verranno annunciati più avanti, quando il quadro societario sarà più chiaro.