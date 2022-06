Inter, il Monza si muove per Pinamonti: cosa pensa il giocatore della meta

Andrea Pinamonti tornerà all’Inter dopo la stagione positiva in prestito all’Empoli. E c’è una neopromossa che si muove per l’attaccante

Andrea Pinamonti tornerà all’Inter dopo la stagione positiva in prestito all’Empoli. E c’è una neopromossa che si muove per l’attaccante. Ne parla così oggi La Repubblica: “Il Monza sogna il colpo Pianamonti: l'attaccante, dopo la stagione importante disputata a Empoli, torna all'Inter e con il club nerazzurro deciderà il proprio futuro. Il Monza, nella giornata di ieri, ha avuto un contatto importante con il suo entourage. Le parti torneranno ad aggiornarsi, con l'attaccante ventitreenne che ha aperto alla squadra neopromossa in Serie A”, si legge.