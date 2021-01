Mercato: Pinamonti, Benevento e non solo: l’Inter sta valutando

Non c’è solo il Benevento su Pinamonti. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport lo hanno cercato anche altri club italiani: Verona, Bologna e Parma ci pensano. La squadra campana ha fatto un’offerta in prestito con diritto di riscatto per l’attaccante nerazzurro. “Chi vuole il giocatore deve attendere il via libera dell’Inter, che sta facendo le valutazioni su una sua partenza. Setti lo aveva preso in considerazione a inizio gennaio. li ottimi rapporti tra Inter e Verona potrebbero fare la differenza se Juric tornasse su di lui“, scrive la rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)