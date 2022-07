Pedullà – Pinamonti, conferme sul sondaggio PSG. Ma l’Atalanta ci prova ancora: i dettagli

Il futuro di Andrea Pinamonti sembra lontano dall'Inter: Alfredo Pedullà conferma il sondaggio del PSG per il classe '99

Il futuro di Andrea Pinamonti sembra lontano dall'Inter. L'attaccante classe '99, dopo l'ottima stagione ad Empoli, ha tanto mercato e l'Inter ha intenzione di monetizzare. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il tentativo del PSG è concreto: "Luis Campos è un grande estimatore di Andrea Pinamonti come di tutti i giovani talenti. E nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero per il classe ‘99 rientrato all’Inter dal proficuo prestito di Empoli. Non escludiamo che il Paris Saint–Germain possa fare una proposta ufficiale, Campos aveva fatto seguire Pinamonti anche nelle precedenti esperienze dell’attaccante", si legge sul sito dell'esperto di mercato.