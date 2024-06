Nelle ultime settimane, ci sono stati anche rumors su un possibile ritorno di Andrea Pinamonti all’Inter. Se ne è parlato soprattutto dopo la retrocessione del Sassuolo, che in estate cederà l’attaccante. Ecco il punto della Gazzetta dello Sport sul futuro del centravanti. “Nella stagione appena conclusa è stato il miglior marcatore del Sassuolo ma i suoi gol (11) non sono bastati per la salvezza dei neroverdi. Che due estati fa spesero una ventina di milioni per prenderlo dall’Inter, club in cui era cresciuto.