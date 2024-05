L'attaccante di scuola Inter non resterà al Sassuolo in Serie B: il suo procuratore apre a nuove destinazioni

Enzo Raiola, procuratore di Andrea Pinamonti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del futuro del suo assistito: "Ieri è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo del Sassuolo, che ho sentito anche per complimentarmi. A breve faremo il punto della situazione, anche per lui Pinamonti mancano gli estimatori.