GdS – Inter, Pinamonti nella rosa di Inzaghi? “A Milano c’è questa convinzione su di lui”

È tutto da scrivere il futuro di Andrea Pinamonti in casa Inter. Dopo la stagione positiva in prestito all’Empoli, riflessioni in corso da parte dei nerazzurri e del giocatore stesso. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport: “Andrea Pinamonti tornerà dall'Empoli ma è difficile che troverà spazio con Inzaghi in un reparto pronto al rinnovamento: piuttosto, sembra il momento giusto per attirare acquirenti dopo una stagione da 13 gol. È seguito dall'Eintracht Francoforte e dal Sassuolo (in caso di partenza di Gianluca Scamacca), ma a Milano c'è la convinzione di poter incassare almeno una ventina di milioni per il 23enne, che in quel caso darebbe un'enorme mano agli obiettivi di sostenibilità del club”, si legge.