Pedullà: “Muriel-Raspadori, chi prima vende prende Pinamonti. Atalanta vs Sassuolo che…”

In diretta a Sportitalia, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato così di Andrea Pinamonti. L’attaccante, in uscita dall’Inter, ha due estimatori su tutti in Italia: “Pinamonti ha detto definitivamente no alla Salernitana, l’Atalanta è in lizza, ma c’è anche il Sassuolo. Chi prima cede, o Muriel i bergamaschi o Raspadori i neroverdi, prende Pinamonti. Il Sassuolo è disposto anche a mettere sul piatto i 20 milioni di euro per l’attaccante di proprietà dell’Inter”.