Pinamonti-Sassuolo, ci siamo quasi. GdS: “Non dovrebbe esserci recompra ma…”

"Si avvicina a grandi passi l’atteso momento dell’incasso: dopo i primi investimenti all’inizio del mercato (dai big Lukaku-Mkhitaryan ai baby Bellanova-Asllani) passando per le delusioni di luglio (i sogni Dybala e Bremer sfumati sul più bello), adesso ad agosto inoltrato i nerazzurri sono a un passo dal vendere per davvero". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad Andrea Pinamonti, ad un passo dal Sassuolo: "Ieri c’è stato un ulteriore incontro con la staff del giocatore e poi una cena Inter-Sassuolo in un noto ristorante del centro. Portata principale proprio Pina per cui i neroverdi stanno per avvicinarsi ai 20 milioni da sempre richiesti dell’Inter. Per lui un quadriennale più l’opzione per un altro aggiuntivo e uno stipendio da due l’anno. Semmai, gli ultimi dettagli devono essere sciolti sull’eventuale “recompra” richiesta a lungo dall’Inter e che, alla fine, dovrebbe non esserci: per questo si discute di una clausola rescissoria", racconta la Rosea.