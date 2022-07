Repubblica – Pinamonti, sorpasso Sassuolo: ecco cifre e condizioni con l’Inter

Come spiega Repubblica "Il Sassuolo lavora con l'Inter per portare in Emilia l'attaccante Andrea Pinamonti. Sul calciatore c'è forte l'interessamento dell'Atalanta, ma Carnevali ha messo la freccia e sorpassato il club lombardo. Quindici milioni di euro, più il diritto di recompra in favore dei nerazzurri, questa l'offerta del Sassuolo, con Beppe Marotta che chiede qualche milione di bonus in più".