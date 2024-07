Non solo la Sampdoria e il Torino sulle tracce di Pio Esposito, baby attaccante di proprietà dell’Inter. Come riportato da Sky Sport, lo Spezia vorrebbe trattenere Pio Esposito per un altro anno. Questa è la volontà del club e l’attaccante classe 2005 non trascura l'idea di restare un altro anno con la maglia dello Spezia. Resta da vedere, a questo punto, se verrà raggiunto l'accordo con l'Inter, spiega il sito di Gianluca Di Marzio.