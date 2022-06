La Stampa – Pirlo riparte dal campionato turco: allenerà il Fatih Karagumruk

Andrea Pirlo allenerà il Fatih Karagumruk. Il club turco, ha chiuso lo scorso campionato all'ottavo posto in Super Lig. In squadra giocano giocatori italiani come Viviano, Biraschi e Borini. L'ex allenatore della Juventus potrà contare su di loro ma anche su giocatori come Biglia. Nella scorsa stagione ha giocato lì anche l'ex Inter Yann Karamoh, in prestito dal Parma. In Italia, nei giorni scorsi, si era parlato del tecnico come di un'idea per lo Spezia.