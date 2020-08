Inter, ecco il regalo per celebrare la pace: “Per Conte è il più forte giocatore mai allenato”

Il patto di Villa Bellini ha sancito la pace tra Antonio Conte e l’Inter, pronti a ripartire insieme per l’assalto allo scudetto della Juventus nel 2020-21. Per contendere il titolo ai bianconeri, però, serviranno certamente grandi nomi. Uno di questi è sicuramente N’Golo Kanté, centrocampista francese del Chelsea.

Potrebbe essere lui il regalo giusto per celebrare la nuova unione tra Conte e l’Inter, dato che l’allenatore nerazzurro farebbe carte false per riaverlo con sé. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex ct considera Kanté, alla pari di Pirlo, il più forte e intelligente giocatore mai allenato in carriera:

“Quelle Antonio Conte vorrebbe garantirle ai piedi e alla testa di N’Golo Kanté, che reputa – con Pirlo – il giocatore più forte e intelligente che abbia mai allenato. C’è lui in prima fila, ben più avanti di Ndombélé e – nome relativamente nuovo – Thomas Partey dell’Atletico Madrid“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)