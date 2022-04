Inter, Pjanic vice Brozovic? “Il nome è circolato, da ciò che risulta…”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, si espone sull'ipotesi Miralem Pjanic per l'Inter

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, si espone sull'ipotesi Miralem Pjanic per l'Inter. Ecco le sue parole sul centrocampista bosniaco: “Pjanic come vice Brozovic? Arriverà un vice Brozo, il nome di Pjanic è circolato, ma non mi risulta. Anche per questioni di ingaggio, lui è al Besiktas ma di proprietà del Barcellona e con un contratto importante, da Barça", ha detto a The Here We Go Podcast (ITA).