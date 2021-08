Pochettino: “Icardi? Tutto può succedere ma non pensiamo a una sua partenza”

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato l'arrivo in Franci di Leo Messi, smentendo poi una possibile partenza di Mauro Icardi

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro lo Strasburgo, Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha commentato l'arrivo in Franci di Leo Messi, smentendo poi una possibile partenza di Mauro Icard i. Ecco le sue parole:

"Icardi è un giocatore importante, si sa che nel calcio può accadere qualsiasi cosa ma non ci sono motivi che fanno pensare a una sua partenza. Messi? Abbiamo le stesse sensazioni che stanno provando i tifosi, una grande energia positiva. Tutti gli allenatori vorrebbero allenare i migliori per aver problemi di abbondanza, è bello avere una rosa di giocatori eccellenti per aumentare la competizione e decidere meglio".