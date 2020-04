Pogba-Inter, qualcosa bolle in pentola. La decisione dello United apre lo scenario clamoroso

Forse bolle davvero qualcosa in pentola tra l’Inter e Paul Pogba. La clamorosa indiscrezione è stata riportata questa mattina da Tuttosport, dopo che nei giorni scorsi anche Fabrizio Biasin aveva parlato di questa suggestiva ipotesi. I nerazzurri sarebbero forti sull’ex centrocampista della Juventus, ora al Manchester United. E l’ultima decisione del club inglese potrebbe accendere ulteriormente questa pista, anche se ovviamente potranno giovarne anche le altre pretendenti al giocatore, che non mancano di certo.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, i Red Devils avrebbero deciso di non esercitare l’opzione l’opzione di rinnovo automatico del centrocampista francese il cui contratto resterà dunque in scadenza nel 2021. Sul centrocampista francese, oltre all’Inter, ci sono anche Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ma la conferma sembra arrivata: Pogba è in vendita. Anche i nerazzurri iscritti alla corsa.

(Fonte: sportmediaset.mediaset.it)