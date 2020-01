FCIN1908 – Inter, Politano incontra gli agenti dopo l’offerta del Napoli: ore decisive

Ore decisive, sul tavolo il futuro di Matteo Politano. Dopo lo scambio saltato con la Roma, l’attaccante resta in uscita dall’Inter. In pole ora c’è il Napoli, che ha trovato un accordo con i nerazzurri sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Resta da trovare l’intesa con il giocatore, che poco fa, come testimoniato dalla foto e appurato da FCInter1908.it, ha incontrato poco fa i suoi agenti per discutere del suo futuro e della proposta azzurra. Sono attesi, dunque, presto sviluppi per l’ex Sassuolo, che non rientra nel progetto tecnico di Conte.