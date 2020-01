Intervenuto durante il programma “Si Gonfia La Rete”, Raffaele Auriemma, noto giornalista, ha fatto il punto sull’approdo di Matteo Politano al Napoli: “Sta arrivando in città, ha già degli amici. Non sapeva che domani non ci sarebbe stato allenamento, sperava di allenarsi già con i nuovi compagni. Ora attendiamo il tweet di De Laurentiis, bisogna aspettare che i contratti vengano depositati in Lega. In questi minuti i lavori sono in corso”.