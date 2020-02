Politano: “Napoli scelta perfetta. Inter? Sarà emozionante. Gattuso rispetto a Conte…”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, Matteo Politano ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Napoli, tornando anche su quello che non ha funzionato in questa stagione all’Inter sotto la gestione Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni:

CONTENTO DELLA SCELTA – “Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio, per cui sono contentissimo di aver fatto questa scelta. Anno nuovo, vita nuova. Un mese fa c’era stato un timido approccio da parte del direttore, ma era ancora presto per il mercato, c’era tanto tempo. Un mese fa, quando venni a Napoli a giocare con l’Inter, non mi aspettavo di essere qui”.

GATTUSO DIFFERENTE DA CONTE – “E’ molto bravo, a me piacciono i suoi allenamenti, sempre con la palla rispetto a Conte che lavorava più fisicamente e meno col pallone”.

RITORNO A SAN SIRO – “Andremo a San Siro a cercare di fare la partita come sempre per arrivare in finale. Quello è il minimo obiettivo per ora, poi penseremo alla Champions. Affrontare l’Inter sarà emozionante, ho passato un anno e mezzo bellissimo, ho tanti amici lì e ci sono legato”.

GATTUSO CHIEDERA’ I SEGRETI DI CONTE? – “Ci può stare che un allenatore chieda ad un giocatore ex Inter certi tipi di movimenti, schemi e cose varie. Ne parlerò col mister. Starà a lui poi scegliere la chiave migliore per affrontare la partita”.

RILANCIO – “E’ un mio obiettivo tornare a giocare a grandi livelli. Napoli mi può permettere di far questo. L’anno scorso all’Inter ho fatto bene, devo tornare a far come l’anno scorso”.