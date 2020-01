il Messaggero – Politano? La Roma ha ancora una ‘flebile speranza’. Inter e Napoli…

Tiene banco, e non solo in casa Inter, il tema relativo al futuro di Matteo Politano. Il Napoli sta premendo per cercare di chiudere l’affare il prima possibile ma la Roma non molla. Secondo quanto riportato da il Messaggero, “aspettando di capire se Politano accetterà l’offerta del Napoli (a Trigoria covano ancora una flebile speranza) il ds salentino Petrachi non può farsi trovare impreparato. Suso, Shaqiri e Januzaj le opzioni sul tavolo”.

POLITANO-NAPOLI – Al momento Politano è sempre più diretto al Napoli. Giuntoli sta cercando di limare la distanza con l’Inter – offerta di 20 milioni, richiesta di 25 dei nerazzurri – e di raggiungere un accordo con il giocatore. Nell’affare potrebbe rientrare Llorente che, come riporta il quotidiano romano, “ha ricevuto diverse offerte in questa sessione (compresa quella del Parma) e sta ragionando insieme alla sua famiglia sul da farsi. Di certo punta a restare in Italia per poter usufruire dei vantaggi del decreto crescita”.