Sky – Inter-Roma, stop brusco allo scambio: Politano e Spinazzola ci sperano ma…

Lo stop allo scambio tra Inter e Roma che avrebbe dovuto portare Matteo Politano in giallorosso e Leonardo Spinazzola in nerazzurro è stato piuttosto brusco, con pochissime speranze di riprendere i contatti in merito.

A sostenerlo è Sky Sport. I due giocatori sperano ancora che l’operazione possa andare in porto, ma ci sono molte probabilità che il discorso sia ormai definitivamente accantonato. Spinazzola, infatti, è già tornato a Roma. Mentre Politano, bloccato da impegni personali nella capitale, farà rientro a Milano nelle prossime ore.

(Fonte: Sky Sport)