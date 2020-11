Porta Inter, Musso? Altro nome in lista: “Fra i top in A”. Marotta ha scelto la contropartita

Samir Handanovic, al netto di qualche errore, dà ancora le necessarie garanzie per rappresentare non solo il presente della porta dell’Inter, ma anche il futuro. La carta d’identità dell’estremo difensore nerazzurro, però, recita 36 anni (compiuti lo scorso 14 luglio), e così da Viale della Liberazione si stanno giustamente guardando intorno, per anticipare le mosse future.

Si è parlato spesso dell’interesse nei confronti di Juan Musso dell’Udinese ma, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero manifestato apprezzamento anche per Silvestri dell’Hellas Verona:

“L’ex Leeds sta avendo una crescita costante, che non è passata inosservata agli occhi della dirigenza dell’Inter. Marco Silvestri si sta rivelando, a 29 anni, come uno dei migliori portieri della Serie A. Per questo l’Inter ci pensa, con Ionut Radu come possibile contropartita da presentare al tavolo delle trattative. Marotta pensa al futuro della porta, Silvestri può esserne il custode“, si legge.

(Fonte: calciomercato.com)