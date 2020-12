Porta Inter, nome tutto nuovo CdS: “Libero a zero. Vice Handa nel 2021-22 e poi titolare?”

C’è un nome tutto nuovo per la porta dell’Inter della prossima stagione e viene dalla Liga. A lanciare l’indiscrezione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di Rui Silva come un profilo gradito ai nerazzurri. Il portiere portoghese del Granada, 27 anni a febbraio, è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe rappresentare un’ottima opportunità, soprattutto perché sostiene il CdS, non avrebbe problemi a svolgere il ruolo di vice Handanovic per una stagione. Scrive il quotidiano:

NOME NUOVO – “Rui Silva, estremo difensore portoghese del Granada. Nel 2017/18 è diventato titolare ed è stato eletto miglior portiere della seconda divisione spagnola, confermandosi ad altissimi livelli anche nella Liga“.

PARAMETRO ZERO – “Il Granada gli ha proposto il rinnovo di contratto in scadenza, lui ha rifiutato. A giugno, quindi, sarà libero. L’Inter ha messo gli occhi su Rui Silva, raccogliendo informazioni. Le valutazioni tecniche sono tutte positive“.

CONCORRENZA – “In Italia, ci sono anche la Lazio e soprattutto la Roma. Sulle tracce di Rui Silva ci sono Valencia, Siviglia e Betis, ma anche l’Atletico Madrid, di recente, si è mosso“.

(Fonte: Corriere dello Sport)