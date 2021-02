Porta Inter, suggestiva idea dalla A: “Nella testa di Marotta ha superato Musso e gli altri”

Tra campo e mercato. Mentre l’Inter si lecca le ferite per l’eliminazione dalla Coppa Italia, con tanto di polemiche per quanto accaduto tra Conte e Agnelli, i nerazzurri guardano anche al futuro, in attesa che si schiarisca la situazione societaria. Il ruolo di portiere, per esempio, è uno di quelli sotto osservazione di Marotta e Ausilio. Da Viale della Liberazione, infatti, sono sempre alla ricerca dell’estremo difensore del futuro, ovvero colui che un giorno dovrà giocoforza prendere il posto fra i pali attualmente occupato da Handanovic.

I nomi sulla lista: Meret è in cima

I nomi presenti sulla lista dei dirigenti interisti sono quelli ormai noti di Musso, Cragno, Gollini e Silvestri. Ma, secondo quanto riporta calciomercato.com, Alex Meret avrebbe guadagnato molte posizioni, tanto da essere ora addirittura davanti a tutti gli altri. Ad agevolare il possibile futuro nerazzurro di Meret è la situazione che l’ex Meret sta vivendo al Napoli, dove occupa ormai il ruolo stabile di secondo dietro a Ospina. Scrive calciomercato.com:

“Meret è uno dei nomi sulla lista di Marotta e Ausilio, che stanno pianificando il mercato estivo. La situazione finanziaria dell’Inter al momento non permette investimenti o promesse, ma il profilo dell’ex portiere dell’under 21 è molto gradito dalle parti di Porta Nuova. Lo sa bene il suo agente, Federico Pastorello, che con i nerazzurri negli ultimi anni ha avuto una corsia preferenziale (Lukaku l’operazione più importante). E potrebbe averla anche la prossima estate“.

(Fonte: calciomercato.com)