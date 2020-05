Pres. Liniers: “Tifiamo per il passaggio di Lautaro al Barça. Non gli ho ancora detto che…”

Si sfregano le mani quelli del Liniers. Se Lautaro Martinez passerà al Barcellona, il club argentino che lo ha lanciato ci guadagnerà una percentuale per la valorizzazione del giocatore. Una cifra molto importante per la società che spenderebbe i soldi nella costruzione di una scuola.

Il presidente del Liniers, Carlos Pablo, ha assicurato a Mundo Deportivo: «Un trasferimento di Lautaro al Barcellona ci permetterebbe di costruire edifici scolastici all’interno del nostro complesso sportivo, che è molto grande, ma anche situato strategicamente accanto a un club di golf, con strade ad accesso rapido. Inizieremmo dalla costruzione di un asilo e di una scuola elementare. Faremo un passo alla volta. Poi faremo anche le scuole medie. Potremmo poi prendere contatti anche con l’università per eventuali lezioni nel nostro centro sportivo».

Al momento di questa idea della scuola non ho parlato con il giocatore, ma sarà sicuramente molto felice. Mi chiede sempre cosa stiamo facendo, come lavoriamo. E’ consapevole di quello che accade nel nostro club, vuole che cresca. Tutti i lavori che avevamo programmato possono essere completati anche grazie ai soldi che sono arrivati dal passaggio di Lautaro dal Racing all’Inter. Adesso siamo un po’ fermi, il coronavirus ha un po’ rallentato tutto».

«Qui a Liniers osserviamo i negoziati tra Barcellona e Inter dall’esterno. Non parlo di quell’argomento con Lautaro , ma stiamo aspettando di capire cosa accadrà. Ovviamente vogliamo che il trasferimento si realizzi per lui ma anche per tutto ciò che rappresenterebbe per noi», ha concluso.

(Fonte: Mundo Deportivo)