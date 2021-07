Inter, Napoli e Roma su Emerson Palmieri: il Chelsea fissa il prezzo

Aggiornamenti importanti sul futuro dell'esterno italo-brasiliano, in uscita dal club campione d'Europa in carica e nel mirino di tre italiane

Un nome che piace e non solo all’Inter. Dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola, sarà Emerson Palmieri il padrone della corsia mancina della Nazionale in semifinale contro la Spagna. E sono altre due le squadre italiane che pensano all’italo-brasiliano di proprietà del Chelsea per la prossima stagione: Napoli e Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, “il Chelsea non scenderà sotto i 15-18”, si legge. I nerazzurri ci pensano per rinforzare la fascia sinistra, ma non rappresenta una priorità al momento.