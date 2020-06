Inter, prolungato il prestito di Dalbert alla Fiorentina. Ma poi si parlerà del futuro perché…

Dalbert terminerà la stagione 2020/21 alla Fiorentina. E’ quanto sancito da un incontro durato soltanto un quarto d’ora: le parti hanno concordato il prolungamento dell’accordo per il terzino brasiliano. Lo racconta FirenzeViola, che spiega: “Questa mattina infatti Il ds Pradè ha incontrato Federico Pastorello, agente per l’Italia del brasiliano, per confermare da entrambi le parti la volontà di allungare il prestito per far finire la stagione del terzino a Firenze. Poi il giocatore dovrebbe tornare all’Inter ma ci sarà tempo e modo di riparlare con gli agenti e soprattutto con il club nerazzurro, visto anche l’affare Biraghi da trattare”.