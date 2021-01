Né Milik né Pellè: proposta all’Inter una quarta punta vincente. “Risposta negativa”

E’ chiaro il diktat di Suning, che ha imposto alla dirigenza dell’Inter un mercato al risparmio e a costo zero. Ciò non toglie, però, che Marotta e Ausilio, in questa sessione di gennaio, dovranno giocoforza trovare ad Antonio Conte un’alternativa di livello a Romelu Lukaku, che non potrà giocare al top tutte le partite da qui a fine stagione.

Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, ha svelato l’ultimo nome messo sul tavolo del club nerazzurro per il ruolo di attaccante: “All’Inter offerto perfino il buon Marione Mandzukic 35 a maggio. Risposta negativa”, ha scritto.