In Francia – PSG, il primo ostacolo è sulla panchina. Galtier bloccato e Zidane…

Il club parigino non continuerà il suo rapporto di lavoro con Pochettino ma per il tecnico scelto da Campos c'è un problema

Non solo Skriniar. Campos, il nuovo ds del PSG, si sta occupando anche della questione panchina con Pochettino ormai sempre più lontano. Il nuovo allenatore dovrebbe essere Galtier ma al momento, spiegano in Francia, ci sono difficoltà da superare. Perché il Lille lo libererà solo dietro pagamento di una sorta di clausola che i parigini, al momento, reputano troppo alta.

E non sarà neanche Zidane il nuovo tecnico della squadra della capitale perché come riporta RMC Sports, l'ex centrocampista della Juve, nonché ex allenatore del Real Madrid, avrebbe in mente di allenare la Nazionale francese dopo Deschamps e per questo aspetterà fino alla fine del Mondiale.