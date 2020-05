Inter, dalla Francia sicuri: “Il dossier Icardi resta una priorità del PSG a tal punto che…”

Negli ultimi giorni, il nome di Mauro Icardi è tornato argomento caldo, soprattutto perché trapela la volontà del PSG di riscattarlo dall’Inter ma non alle cifre concordate.

Secondo quanto riporta oggi Le Parisien, il “dossier di Mauro Icardi resta una priorità del PSG“, a tal punto che il club parigino potrebbe andare al risparmio per cercare il sostituto di Meunier, in scadenza di contratto e prossimo all’addio. Per questo il PSG non investirà sul terzino ma ha in mente di sborsare una cifra importante per Icardi. E’ tuttavia un obiettivo della dirigenza abbassare la richiesta dell’Inter e pagare meno dei 70 mln pattuiti un anno fa.