FCIN1908 – Inter, attese offerte per Skriniar. PSG interessato ma non può affondare il colpo

Milan Skriniar è tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Ma per il difensore, nonostante sia stato impiegato meno da Conte nel finale della scorsa stagione, serve un’offerta importante. Con una cifra che si avvicini ai 60 mln di euro il giocatore potrebbe lasciare Milano. Uno dei club interessati allo slovacco è il Paris Saint-Germain.

Il club parigino, che a maggio ha riscattato Icardi per una cifra simile, non è però ancora pronto a dare l’assalto all’interista, da quanto raccolto dalla redazione di FCINTER1908.IT. Anche la società francese, come tante altre formazioni europee, sta faticando a cedere ed è bloccata sul fronte acquisti se non riesce a fare cassa con le cessioni. Il ds Leonardo è al lavoro per sbloccare il mercato in uscita e se dovesse riuscire a piazzare gli esuberi potrebbe poi fare un tentativo per portare a Parigi Skriniar.

(Fonte: FCINTER1908.IT)