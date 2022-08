Equipe – PSG, riparte la trattativa con l’Inter per Skriniar: ora c’è fiducia

Dopo le parole di Galtier su Milan Skriniar dei giorni scorsi, il PSG prepara un nuovo assalto. Secondo quanto riporta in Francia L’Equipe, nella mente del direttore sportivo dei francesi Campos il difensore dell’Inter resta l’obiettivo prioritario di mercato. Se ne parla da giugno e il PSG vuole provarci nuovamente in questi ultimi due giorni.

Come riporta L’Equipe, è ripartita la trattativa tra il PSG e l’Inter per Skriniar e da qualche ora è tornato l’ottimismo. C’è fiducia nel club francese per il colpo in difesa. La questione la sta portando avanti il presidente Al Khelaifi in persona. Da pochi minuti, Beppe Marotta è arrivato nella sede dell’Inter: seguiranno aggiornamenti sulla situazione.