Eriksen via, l’Inter vuole il quarto colpo dallo United: “Conte lo ammira tantissimo”

Continua il lavoro dell’Inter per cercare di piazzare Christian Eriksen, esubero della rosa e non funzionale al gioco di Antonio Conte. E il club nerazzurro, riporta il Mirror, avrebbe aggiunto alla lista dei possibili successori un nome tutto nuovo per la mediana: si tratta di Jesse Lingard, centrocampista offensivo del Manchester United classe ’92. “Ole Gunnar Solskjaer è pronto a lasciare che Lingard lasci l’Old Trafford questo mese – scrive il Tabloid -, e Antonio Conte è intenzionato a portarlo a San Siro. Si dice che il tecnico dell’Inter sia un ammiratore di Lingard e che lo abbia identificato come prossimo colpo dopo l’ottimo rendimento in nerazzurro degli ex United Romelu Lukaku e Ashley Young”, si legge.