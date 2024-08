Gira voce che Adrien vorrebbe mettersi alla prova in Premier League, il campionato più bello del mondo. D’altronde ha giocato per tutta la carriera in Francia e in Italia: da questo punto di vista è un calciatore anomalo, una volta che firma per una squadra rispetta l’accordo fino alla scadenza. Una rarità in questi tempi calcistici frenetici, per non dire schizofrenici. Questa caratteristica di Rabiot rende ancora più comprensibile perché al momento si stia godendo la vita, senza alcuna fretta di tornare a giocare: non si accontenta facilmente, vuole essere convinto dai soldi e dal progetto.