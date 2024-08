Come riportato, gli occhi dell'Inter per la prossima estate sono su Jonathan David, attaccante classe 2000 che non rinnoverà con il Lille. Questo possibile colpo permetterebbe ai nerazzurri non solo di rinforzarsi in attacco, ma anche di mantenere il budget per completare altre zone. Lo spiega Tuttosport: "Marotta, Ausilio e Baccin, infatti, vogliono cercare di piazzare un colpo a parametro zero per conservare il budget che la proprietà gli metterà a disposizione per un acquisto di un certo spessore nel reparto difensivo, dove Acerbi e De Vrij (rispettivamente 37 e 33 anni a febbraio 2025) andranno a scadenza nel giugno 2025.