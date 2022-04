Radu, sarà addio: “Vuole la Serie A, diversi club hanno bussato all’Inter”

Le strade di Ionut Radu e l’Inter si separeranno a fine stagione. E Bologna non c’entra: lo scenario verso il mercato

“A fine stagione l’idea è, comunque, quella di separarsi da Ionut, visto l’arrivo di Onana, ancora tutto da decifrare, e il possibile rinnovo di Handa per un altro giro di giostra. Radu vorrebbe, comunque, restare in Italia per rilanciarsi e alcune squadre in lotta per la A, Lecce su tutte, hanno già bussato alla porta: Ionut piacerebbe a molti in caso di promozione. Ovunque andrà in prestito, il romeno vuole solo cancellare l’ultima immagine bolognese e, magari, dimostrare di essere un portiere moderno, uno che i piedi sa usarli per davvero”, si legge.