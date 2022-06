Radu, addio all’Inter in estate. CorSera: “Due club hanno chiesto informazioni”

Il futuro di Radu sarà lontano dall'Inter. L'episodio di Bologna rischia di essere l'ultima immagine in nerazzurro per il portiere romeno che, in estate, farà le valigie. Anche il Corriere della Sera riporta aggiornamenti:

"Sono tante le porte destinate a cambiare padrone nella prossima Serie A, come ad esempio quelle di Empoli e Cremonese. Gli azzurri hanno riscattato dal Cagliari Guglielmo Vicario, diventato l’oggetto dei desideri per Fiorentina, Lazio, Napoli e non solo dopo l’ultima stagione vissuta da assoluto protagonista. I lombardi invece, promossi dopo 26 anni, si stanno preparando al post Carnesecchi, con il giovane numero uno dell’Italia U21 che difficilmente tornerà (piace molto a Sarri, che lo vorrebbe a tutti i costi a Roma). Entrambe le squadre dunque hanno chiesto informazioni su Radu, che potrebbe ritornare così protagonista come non gli succede dai tempi del Genoa".