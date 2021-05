GdS – Inter, ingaggio basso e uomo di Inzaghi: Radu può essere il giusto vice Bastoni

In queste ore, si fa il nome di Stefan Radu in ottica Inter. Come scrive la Gazzetta, infatti, il difensore è un uomo di Inzaghi

Marco Macca

In queste ore, si fa il nome di Stefan Radu in ottica Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore 34enne, in scadenza di contratto con la Lazio, è un uomo di Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro, e potrebbe essere un ottimo vice Bastoni:

"Una presenza importante per la serenità del gruppo, come quella di Stefan Radu nello spogliatoio della Lazio. Il difensore romeno è un fedelissimo di Inzaghi e non è escluso che possa seguirlo a Milano per fare il vice Bastoni: 34 anni, 412 presenze con la Lazio e 14 con la sua nazionale. Carisma e ingaggio basso possono facilitare la buona riuscita dell’operazione. Certo, i tifosi si aspettano altro. Però se il solo sacrificio di Hakimi basterà a tamponare l’emergenza, l’ossatura della squadra resterà di primo livello", si legge.