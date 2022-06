Libero – Ranocchia, prospettiva Monza. Inter, attesa la risposta di Mkhitaryan

Il club nerazzurro lavora su Dybala, uno tra Udogie e Bellanova e aspetta di capire cosa farà l'armeno

Ranocchia ha chiuso la sua carriera all'Inter nell'ultima gara di campionato salutando i tifosi nerazzurri. Ma non smetterà di giocare. All'orizzonte, conferma il quotidiano Libero, c'è la possibilità di vestire la maglia del Monza. Galliani avrebbe pensato di puntare su di lui e la sua esperienza e su un giovane, Gnonto, che ha un contratto fino al 2023 con lo Zurigo.

Il club nerazzurro dal canto suo - scrive il quotidiano - tratta Dybala che chiede sette mln all'anno e sfida la Juventus per due obiettivi, Bellanova (22enne del Cagliari) e Udogie (19enne dell'Udinese). E aspetta la risposta di Mkhitaryan. Il giocatore armeno, in scadenza con la Roma, ha ricevuto una proposta di rinnovo da 3.5 mln di euro più bonus per un anno. E si aspetta una risposta entro oggi.