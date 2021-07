Repubblica svela: “Raspadori, ci sono Inter e Juve: idea del Sassuolo chiara”

Gli aggiornamenti del quotidiano sul futuro del baby attaccante classe 2000

Nuovi rumors su Giacomo Raspadori, prima scelta dell'Inter di Simone Inzaghi per rinforzare l'attacco nerazzurro. Piace alla società e all'allenatore, ma il Sassuolo per il momento lo ritiene incedibile. Ne ha parlato La Repubblica: "Il Sassuolo ha ricevuto molte offerte per Scamacca, ma l'idea espressa qualche giorno fa dall'amministratore delegato Carnevali è di tenere sia lui che Raspadori, sempre più corteggiato da Inter e Juventus", si legge.