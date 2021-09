Non solo l’Inter su Raspadori: “2 club stranieri si sono già mossi, timore asta”

I nerazzurri continuano a seguire da vicino i progressi del baby attaccante del Sassuolo e della Nazionale

L’Inter ci ha pensato in estate e ci proverà anche a gennaio: Giacomo Raspadori è in cima alla lista dei dirigenti per rinforzare l’attacco. Il giocatore del Sassuolo e della Nazionale è nel mirino anche di alcune società straniere, come sottolineato da Calciomercato.com: “Le prestazioni e i gol di Raspadori non sono di certo passati inosservati, in Italia ma anche all’estero. Tanto che Marsiglia e Lipsia si sono già mossi in anticipo per il gioiellino del Sassuolo. Il timore è che intorno al ragazzo possa scatenarsi un’asta e che altre contendenti si possano inserire per provare a far saltare un matrimonio che sembra già apparecchiato anche perché dell’Inter è pure tifoso. Ecco perché Marotta e Ausilio vogliono bloccare il ragazzo a gennaio lasciandolo in Emilia fino al termine della stagione”, si legge.