Ravezzani: “Ho chiesto a Cairo: ‘Davvero Inter-Bremer hanno patto di ferro?’ Ha risposto così”

"Io l'altro ieri parlavo con Cairo e gli ho fatto alcune domande, tra cui: 'Ma tu pensi che Bremer in qualche modo ti obbligherà a cederlo all'Inter, ovvero ha un accordo inscalfibile e a prova di bomba tanto da far sì che sia Inter o Inter?'. Cairo mi ha risposto: 'Secondo me no'. Bremer, a fronte di un'offerta importante, potrebbe anche dire in soldoni: 'Inter, ti ho aspettata, avevamo già un accordo di massima, ma se mi danno 1,5 milioni in più posso anche andare alla Juventus. C'è però da dire che, mentre la Juventus si è fatta prendere in contropiede, l'Inter ha pianificato".