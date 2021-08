Ravezzani: “Scudetto, Inter favorita. Ma non capisco operazione Correa. Per me è un errore”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha fatto il punto, tra campo e mercato, su Juventus, Inter e Milan

"Quella tra la Juventus e Ronaldo è veramente una situazione imbarazzante. Entrambi vogliono lasciarsi ma non possono. Sono sempre stato scettico su quest'operazione. Continuo a pensare che l'Inter parte ancora con i favori del pronostico, la vedo ancora poco davanti alla Juventus. Correa è un'operazione che non ho capito, potrebbe essere un errore, non mi convince. Il Milan? Mi sembra più debole dell'anno scorso. Diaz era la riserva di Calhanoglu, giusto che i tifosi si aspettino un titolare sulla trequarti, anche perché se il Milan non rinnova il contratto di Kessie e non lo vende, sarebbe una tragedia. Un fallimento per la società rossonera".