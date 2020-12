GdS – Inter, rebus Rovella: no alle proposte del Genoa, è corsa a tre. Ma una big accelera

Le big di Serie A continuano ad essere interessate a Nicolò Rovella. Il 19enne centrocampista del Genoa si sta mettendo in luce in questa stagione ed ha attirato le attenzioni di Juventus, Inter e Roma.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Rovella non ha accettato – fino ad ora – le proposte di rinnovo del presidente Preziosi. Al momento in vantaggio c’è la Juventus, pronta a chiudere l’operazione con una formula che prevede il prestito del 19enne in rossoblù per almeno un anno, se non per due.