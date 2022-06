Repubblica – Milenkovic, non solo Inter: anche Milan e Napoli in corsa

Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina in questa sessione di mercato. Il difensore serbo è stato accostato all'Inter ma i nerazzurri non sono gli unici interessati. "Il difensore serbo piace a Inter, Milan e Napoli che nelle ultime ore si è inserito tra le due milanesi. A manovrare la cessione c'è il potente procuratore Ramadani, che ha anche favorito l'approdo in viola di Jovic (nonché svolto la funzione di intermediario per il rinnovo di Italiano). La Fiorentina per far partire Milenkovic chiede non meno di 15 milioni e, nel caso, ha individuato in Senesi del Feyenoord e in Marlon dello Shakhtar due valide alternative", spiega Repubblica.